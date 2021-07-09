Adıyaman'da çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı

Sincik ilçesinde çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı.

Sincik ilçesinde çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Özel İdaresinin destekleriyle "Sincik İlçesinde Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 2020 yılının sonbahar ayından şimdiye kadar üreticilere 11 bin 112 adet Maraş-18 çeşidi ceviz fidanı dağıtıldığı açıklandı.

Üreticilerden yüzde 30 katkı payı alınarak yürütülen projeyle Sincik ilçesinde örnek ceviz bahçelerinin tesis edilmesi, atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve bu sayede çiftçi gelirinin arttırılması hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül