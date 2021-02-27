Adıyaman'da çiftçiler ekinleri hastalıklara ve yabani otlara karşı ilaçlıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, bahar aylarının yaklaşmasıyla ekinlerini hastalıklara ve yabani otlara karşı ilaçlıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, bahar aylarının yaklaşmasıyla ekinlerini hastalıklara ve yabani otlara karşı ilaçlıyor.

Büyük tahıl alanlarının bulunduğu, buğday ve arpa üretiminde ülkenin önde gelen illeri arasındaki Adıyaman'da çiftçilerin hasat sezonu öncesi çalışmaları sürüyor.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Turanlı, AA muhabirine, kentte 560 bin dekar alanda arpa, 612 bin dekarlık alanda ise buğday üretiminin yapıldığını, Adıyaman'ın tahıl üretiminde öncü kentlerden biri olduğunu ifade etti.

Turanlı, çiftçilerin yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Ekinleri ilaçlayan çiftçilerden Fırat Alan ise az yağış olmasına rağmen ekinlerin güzel olduğunu, bahar aylarında yeterli yağış olması halinde yüksek rekolte beklediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya