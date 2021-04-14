Adıyaman'da CHP il binasındaki pankart kaldırıldı
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Adıyaman'da CHP il binasındaki pankart kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN - Haberler | Güncel
Adıyaman'da CHP il binasındaki pankart kaldırıldı

ADIYAMAN'da, CHP il binasına asılan '128 milyar dolar nerede?

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ADIYAMAN'da, CHP il binasına asılan '128 milyar dolar nerede?' yazılı pankart itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan CHP il binasının dış cephesine sabah saatlerinde asılan '128 milyar dolar nerede?' afiş, akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözetiminde itfaiyenin merdivenli aracı ile kaldırıldı. CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, Emniyet Müdürlüğü tarafından kendilerine tebligat gönderildiğini, ardından itfaiye ekipleri tarafından afişin söküldüğünü belirtti.

 


Adıyaman'da CHP il binasındaki pankart kaldırıldı
Adıyaman'da CHP il binasındaki pankart kaldırıldı
Adıyaman'da CHP il binasındaki pankart kaldırıldı
Adıyaman'da CHP il binasındaki pankart kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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