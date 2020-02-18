18.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:48

Adıyaman'da cezaevinde deprem tatbikatı

ADIYAMAN Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda deprem tatbikatı düzenlendi.

Açık İnfaz Kurumu'nda düzenlenen tatbikat gerçeiğini aratmadı. Tatbikatta göçük meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri geldi. Göçük altında kalanlar kurtarılmaya çalışılırken çıkan yangına ise itfaiye erleri müdahale ederek, kısa sürede yangın söndürüldü. Yetkililer, bu tür tatbikatların sık sık yapılacağını belirttiler.

Kaynak: DHA

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