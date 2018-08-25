Adıyaman'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Adıyaman'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği Murat T'yi kent merkezinde durdurmak istedi.

Polis ekiplerini gören şüpheli, ikazlara rağmen kaçmaya çalıştı.

Ekipler, şüpheliyi kısa süre içerisinde kent merkezindeki sağlık ocağı yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Murat T. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, iki ayrı hırsızlık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve Adıyaman Cezaevinden iki ay önce firar ettiği öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.