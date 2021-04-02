Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişiden, 8'i tutuklandı.
Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişiden, 8'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler farklı adreslere yaptıkları operasyonda çeşitli suçlardan 14 kişiyi operasyonla yakaladı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan tutuklanan zanlılardan A.Ö'nün Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül