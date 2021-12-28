Cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da mağazadan cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da mağazadan cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir mağazadan cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelinin Suriye uyruklu M.H. (17) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

Cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı

Cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı

Cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı

Cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı

Cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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