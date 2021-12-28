Cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da mağazadan cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da mağazadan cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir mağazadan cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelinin Suriye uyruklu M.H. (17) olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.