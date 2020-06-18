Adıyaman'da çatıdan düşen genç kız, yaralandı
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Adıyaman'da çatıdan düşen genç kız, yaralandı

ADIYAMAN'da 2 katlı evin çatısından düşen Yudum Ergün (18), yaralandı.

Adıyaman'da çatıdan düşen genç kız, yaralandı
18.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:42

ADIYAMAN'da 2 katlı evin çatısından düşen Yudum Ergün (18), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Dursun Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı evin çatısına çıkan Yudum Ergün, dengesini kaybedip düştü. Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Yudum Ergün'ün vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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