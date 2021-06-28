Adıyaman'da çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir apartmanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir apartmanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Asfalt Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi görev vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak ulaştıkları kediyi bulunduğu yerde yakalayıp indirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi