Adıyaman'da çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Adıyaman'da çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adıyaman'da çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir apartmanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir apartmanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Asfalt Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi görev vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak ulaştıkları kediyi bulunduğu yerde yakalayıp indirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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