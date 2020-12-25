Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adıyaman'da vatandaşların yoğun kullandığı Atatürk, Harıkçı, Gölebatmaz, Gölbaşı caddeleri ve Sümer Meydanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri ise ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül