Adıyaman'da Bylock Kullanan 9'u Bayan 10 Kişi Tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Bylock kullanan FETÖ/PDY terör örgütü operasyonları kapsamında gözaltına alınan 32 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonları kapsamında Bylock kullandığı iddia edilen 40 kişiye yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Adıyaman merkezli Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Nevşehir'de operasyon yapılmış ve 32 kişi gözaltına alınmıştı.



Gözaltına alınan ve ifadeleri tamamlanan 13 kişi adli makamlara sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı 1 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 12 kişinin tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme 12 kişiden 10'unun tutuklanmasına, 2'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Tutuklanan 10 kişiden 9'unun bayan olduğu öğrenildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN