Adıyaman'da buğday yetiştiriciliği ve sorunları ele alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da buğday yetiştiriciliği ve sorunları ele alındı

Adıyaman'da buğday yetiştiriciliği ve sorunları ele alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da buğday yetiştiriciliği ve sektörün yaşadığı sorunlar ile ilgili toplantı düzenlendi.

Adıyaman'da buğday yetiştiriciliği ve sektörün yaşadığı sorunlar ile ilgili toplantı düzenlendi.

Adıyaman Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda, buğdayın üretiminden pazarlanmasına kadar geçen aşamalarda yaşanan sıkıntılar ele alındı.

Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini aktararak, "Sektörün paydaşları buğday üretiminden pazarlanmasına kadar olan süreçte yaşadıkları sorunları dile getirdiler. Bizde bu talepler doğrultusunda sektör temsilcilerini bir araya getirerek, çözüm üretmeye çalışacağız." dedi.

Toplantıya Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Tarlada çalışıp sınava hazırlanan genç kız tıp fakültesini kazandı
Tarlada çalışıp sınava hazırlanan genç kız tıp fakültesini kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Süleyman Soylu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Muslera Umut Meraş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adıyaman'da buğday yetiştiriciliği ve sorunları ele alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 12:52:21. #1.16#

title