Adıyaman'da Büfeden Hırsızlık İddiası

Adıyaman'da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskisaray Mahallesi'nde bir büfeden 450 paket sigara ve bir miktar para çaldığı ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler A.Ç, A.İ. ve E.A'yı kent merkezinde yakaladı. Şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada şüphelilerden A.Ç. ve A.İ'nin daha önce hırsızlık suçlarından kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.