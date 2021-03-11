Adıyaman'da budamak istediği asmada asılı kalan yaşlı adamı komşuları kurtardı
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Adıyaman'da budamak istediği asmada asılı kalan yaşlı adamı komşuları kurtardı

11.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:18
Adıyaman'da budamak istediği asmada asılı kalan yaşlı adamı komşuları kurtardı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde budamak istediği asmada dengesini kaybederek asılı kalan yaşlı adamın kurtarılma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde budamak istediği asmada dengesini kaybederek asılı kalan yaşlı adamın kurtarılma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Köseceli beldesinde yaşayan Mustafa Sarı (80), iki katlı evinin balkonundaki asmaya budamak için çıktı. Dengesini kaybeden Sarı, düşeceği sırada asmada asılı kaldı.

Yaşlı adamı, yaklaşık 2 metre yükseklikte asılı ve hareketsiz gören komşuları Sarı'yı kurtardı.

Mustafa Sarı'nın asmada asılı kalması ve komşularının yaptığı müdahale cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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