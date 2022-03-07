Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurduğu kadın ağır yaralandı - Haberler

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Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurduğu kadın ağır yaralandı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurduğu kadın ağır yaralandı

Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı.

İmamağa Mahallesi'nde Zeynal Y. ile eşi Remziye Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Zeynal Y, av tüfeğiyle eşini başından vurdu.

112 Acil Servis ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zeynal Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı ile eşi Remziye Y'nin ayrı yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Güncel, Haberler

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