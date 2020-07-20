Adıyaman'da boğulmak üzere olan kişi kurtarıldı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Cendere Çayı'na giren kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Cendere Çayı'na giren kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Zeynel Kaplan (50) serinlemek için tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında çaya girdi Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Kaplan, çevredeki vatandaşlar tarafından boğulmak üzereyken sudan çıkarıldı.

İlk müdahalesi bölgedeki vatandaşlarca yapılan Kaplan, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaplan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA