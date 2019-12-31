Adıyaman'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen şüpheli aranıyor
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Adıyaman'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen şüpheli aranıyor

Adıyaman'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği ileri sürülen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

31.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:06
Adıyaman'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen şüpheli aranıyor

'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği ileri sürülen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Dini nikahla birlikte yaşayan M.S.K. ile Elif B. arasında Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerinde Elif B'yi darbettiği ileri sürülen M.S.K. daha sonra kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan kadını Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan, ekipleri tarafından evde yapılan incelemede bir miktar esrar ele geçirildi.

Darbedildiğini önü süren Elif B. gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şikayetçiyim, beni darbetti. Uyuşturucu kullanıyor." dedi.

Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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