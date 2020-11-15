Adıyaman'da bir sahada petrol işletme ruhsatı süresi uzatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adıyaman'da bir sahada petrol işletme ruhsatı süresi uzatıldı

15.11.2020 09:33 | Son Güncelleme: 15.11.2020 09:36
Adıyaman'da bir sahada petrol işletme ruhsatı süresi uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 2 şirketin müştereken sahip olduğu Adıyaman'daki petrol işletme ruhsatının süresini uzattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 2 şirketin müştereken sahip olduğu Adıyaman'daki petrol işletme ruhsatının süresini uzattı.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. AŞ'nin müştereken Adıyaman'da sahip oldukları 9 bin 800 hektarlık bir sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi 10 yıl uzatıldı.

Ayrıca, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, DMLP Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ, Talon Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ'nin, Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ ile devralma suretiyle birleştikleri ilan edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

İlgili Haberler

Adıyaman'da OSB'lere büyük ödenek
Adıyaman'da OSB'lere büyük ödenek
Son dakika ekonomi: Bakan Pakdemirli: 'Et ithalatı bitmiştir, Türkiye'de et ithalatı gibi bir problem yoktur, Türkiye'nin böyle bir gündemi de yoktur'
Son dakika ekonomi: Bakan Pakdemirli: "Et ithalatı bitmiştir, Türkiye'de et ithalatı gibi bir problem yoktur, Türkiye'nin böyle bir gündemi de yoktur"
Çikolatada yeni bir marka doğuyor: 'Chocomer-Mersin Hasadı'
Çikolatada yeni bir marka doğuyor: "Chocomer-Mersin Hasadı"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Kamala Harris Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Teoman Şener Şen Aras Bulut İynemli
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Medya Çocuk İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da bir sahada petrol işletme ruhsatı süresi uzatıldı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 09:37:25. #1.15#
title