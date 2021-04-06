Adıyaman'da bir mezra Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Adıyaman'da bir mezra Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da bir mezra Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Karnacık mezrası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Karnacık mezrası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kutluca köyü Karnacık mezrasında Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine karantina kararı aldı.

Jandarma ekipleri, karar doğrultusunda önlem alırken, köye giriş ve çıkışlar 10 gün yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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