Adıyaman'da bir mezra Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Karnacık mezrası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Karnacık mezrası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kutluca köyü Karnacık mezrasında Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine karantina kararı aldı.
Jandarma ekipleri, karar doğrultusunda önlem alırken, köye giriş ve çıkışlar 10 gün yasaklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül