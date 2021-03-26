Adıyaman'da bir mezra karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Adıyaman'da bir mezra karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel
Adıyaman'da bir mezra karantinaya alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Beşyol köyü Balka mezrasında karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Beşyol köyü Balka mezrasında karantina uygulaması başlatıldı.

Besni Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Balka mezrasında artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 10 gün süreyle karantina uygulanacak.

Mezraya giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Binnur Kaya Guy Ritchie Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Muslera Ozan Tufan Mert Günok Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da bir mezra karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 18:49:26. #1.15#
title