Adıyaman'da bir mezra karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Beşyol köyü Balka mezrasında karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Beşyol köyü Balka mezrasında karantina uygulaması başlatıldı.
Besni Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Balka mezrasında artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 10 gün süreyle karantina uygulanacak.
Mezraya giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle yasaklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren