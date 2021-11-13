Adıyaman'da bir marketten silahlı soygun yapmak isteyen zanlı tutuklandı - Haberler
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Adıyaman'da bir marketten silahlı soygun yapmak isteyen zanlı tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da bir marketten silahlı soygun yapmak isteyen zanlı tutuklandı

Adıyaman'da bir marketten silahlı soygun yapmak isteyen zanlı, tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir marketten silahlı soygun yapmak isteyen zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de Yeni Mahalle'deki bir marketi silahla soymak isteyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

823 saatlik güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Osman Burak D. (27) olduğunu tespit etti.

Zanlının olay sonrası Muğla'ya gittiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi Adıyaman'a dönüşünde otobüsten indiği sırada yakaladı.

Üzerinde 1 tabanca, 3 mermi, eldiven ve bıçak ele geçirilen zanlı emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yeni Mahalle'de 10 Ekim'de bir mini markete giren silahlı ve maskeli kişi, tabancasını doğrultarak kasadaki paraları istemiş, para olmadığını söyleyen market sahibinin direnmesi üzerine paniğe kapılarak kaçmıştı.

Adıyaman'da bir marketten silahlı soygun yapmak isteyen zanlı tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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