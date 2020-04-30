Adıyaman'da bir mahalle ve köydeki karantina uygulaması kaldırıldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı bir mahalle ve köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı bir mahalle ve köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Sincik Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Karaman Mahallesi ve Çat köyünde uygulanan 14 günlük karantina süresi tamamlandı.

Aynı dönemde karantinaya alınan ilçeye bağlı Söğütbahçe köyünde ise yeni vakalar tespit edildiği için ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasının devam etmesine karar verildi.

Kaynak: AA