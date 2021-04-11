Adıyaman'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Adıyaman'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Adıyaman'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yukarı Nasırlı köyünde Kovid-19 vakalarında artış görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 10 gün karantina kararı aldı.

Jandarma ekipleri karar doğrultusunda önlem alırken, köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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