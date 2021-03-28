Adıyaman'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Savran köyünde Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 10 gün karantina kararı aldı.
Jandarma ekipleri karar doğrultusunda önlem alırken, köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi