Adıyaman'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
15.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:07
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Haydarlı köyünde Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 10 gün karantina kararı aldı.
Jandarma ekipleri, karar doğrultusunda önlem alırken, köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi