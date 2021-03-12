Adıyaman'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
12.03.2021 21:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:59
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemize bağlı Çamlıca köyümüzde artan vaka sayıları sonrasında sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyümüz karantinaya alınmış, giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren