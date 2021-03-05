Adıyaman'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
05.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:03
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yeniköy'de Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 10 gün karantina kararı aldı.
Jandarma ekipleri, karar doğrultusunda önlem alırken köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi