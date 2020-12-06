Adıyaman'da bir köy Kovid-19 karantinasına alındı
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Adıyaman'da bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

06.12.2020 22:09 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:12
Adıyaman'da bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Dörtyol köyü, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Dörtyol köyü, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Besni kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Dörtyol köyünde son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Köye giriş ve çıkışların yasaklandığı duyurulan açıklamada, "İlçemize bağlı Dörtyol köyü, artan vaka sayıları sonrasında sosyal izolasyonun temini ve salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00 itibarıyla karantinaya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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