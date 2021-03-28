Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN - Haberler | Güncel
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyü, 10 gün süreyle karantinaya alındı.
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyü, 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Gölbaşı'na bağlı Savran köyünde, bazı kişilerin yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Toplantı sonunda salgının yayılımının önlenmesi amacıyla köyün 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Kurul kararının ardından, giriş ve çıkışlara kapatılan köyde yaşayanlar, jandarma ekiplerince dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN