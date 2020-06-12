Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
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Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı

ADIYAMAN'da, koronavirüs vakası görülen Uludam köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
12.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:39

ADIYAMAN'da, koronavirüs vakası görülen Uludam köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. 

Adıyaman merkeze bağlı Uludam köyünde, rahatsızlanan 2 kişiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kimlikleri açıklanmayan 2 erkek hasta, tedavi altına alındı. Köyde, İl Hıfzıssıhha Kurulu 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.Karar üzerine jandarma, köyün giriş-çıkışlarını kapattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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