Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı verildi.
31.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:57
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı verildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında vaka sayılarında artış olduğu belirtilen Uzuntepe köyünde karantina uygulanmasına karar verildi.
Kararın ardından jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.
Kaynak: AA