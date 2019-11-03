Adıyaman'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

03.11.2019 13:15

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından yol kenarında hareketsiz şekilde bulunan kişinin öldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yarmakaya köyünde yol kenarında hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri şahsın öldüğünü belirledi.

Jandarma tarafından yapılan çalışmada da cesedin Aziz Ök'e (49) ait olduğunu tespit edildi.

Ök'ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA