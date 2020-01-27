Adıyaman'da bir kişi tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla kovaladı
Haberler » Güncel » Adıyaman'da bir kişi tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla kovaladı - Haber

Adıyaman'da bir kişi tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla kovaladı

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan kavga bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

27.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:26
Adıyaman'da bir kişi tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla kovaladı

'da iki kişi arasında çıkan bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Hocaömer Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi tartışığı kişiyi yanında bulundurduğu döner bıçağıyla kovaladı.

Kovalama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler