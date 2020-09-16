Adıyaman'da bir kişi bekçiye kızıp motosikletini yaktı Adıyaman'da bir kişi bekçiye kızıp trafikten men motorunu yaktı.

Adıyaman'da bir kişi bekçiye kızıp trafikten men motorunu yaktı.

Alınan bilgiye göre, mahalle ve çarşı bekçileri Gölbaşı Caddesi'nde park halinde plakasız bir motoru fark etti.

Şase numarasından sorgulanan motorun çekme belgeli, trafikten men olduğu tespit edildi.

O an bekçilerin yanına gelen motorun sahibi Şahabettin E. bekçilere kızarak motoru ateşe verdi.

Yoldan geçen ismi öğrenilemeyen sürücü ise yangın tüpüyle alev alan motoru söndürdü.

Motorda maddi hasar oluşurken, sürücü işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA