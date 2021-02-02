Son dakika haber | Bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkardı
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Son dakika haber | Bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkardı

02.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:22

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiyeciler tarafından çıkarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiyeciler tarafından çıkarıldı.

Menderes Mahallesi'nde yaşayan Esma Pektaş, parmağına taktığı yüzüğü uğraşlarına rağmen çıkaramayınca Kahta Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede de yüzük çıkarılamayınca Pektaş, Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerine yönlendirildi.

İtfaiyeciler, Pektaş'ın parmağındaki yüzüğü testereyle keserek çıkardı.

Son dakika haber | Bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkardı
Son dakika haber | Bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkardı
Son dakika haber | Bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkardı
Son dakika haber | Bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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