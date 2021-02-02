Son dakika haber | Bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkardı

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Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiyeciler tarafından çıkarıldı.