Adıyaman'da bir kadın görümcesini öldürdü, kendi çocuğunu ağır yaraladı
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Adıyaman'da bir kadın görümcesini öldürdü, kendi çocuğunu ağır yaraladı

Adıyaman'da tartıştığı görümcesini bıçaklayarak öldüren kadın, kendi çocuğunu ise ağır yaraladı.

Adıyaman'da bir kadın görümcesini öldürdü, kendi çocuğunu ağır yaraladı
20.05.2020 22:56 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:02

Adıyaman'da tartıştığı görümcesini bıçaklayarak öldüren kadın, kendi çocuğunu ise ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Zeynep D. ile görümcesi Sultan D. arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zeynep D. mutfaktan getirdiği bıçakla görümcesi Sultan D. ile 7 yaşındaki oğlu Ali D'yi bıçaklayarak yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sultan D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sultan D'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ali D'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olaydan sonra kaçan Zeynep D. aranıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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