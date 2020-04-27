Adıyaman'da bir kadın evinde ölü bulundu
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Adıyaman'da bir kadın evinde ölü bulundu

Adıyaman'da, 46 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Adıyaman'da bir kadın evinde ölü bulundu
27.04.2020 23:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:09

Adıyaman'da, 46 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yasemin Yılmaz'dan iki gündür haber alamayan yakınları, Yılmaz'ın Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine geldi.

Yılmaz'ın evde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Morga kaldırılan Yılmaz'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

Adıyaman'da bir kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: AA

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