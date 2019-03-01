Adıyaman'da Bir İş Yeri Kurşunlandı

Adıyaman'da bir ayakkabı dükkanı kurşunlandı.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi Eski Kahta Caddesi'nde Orhan Ç'ye ait ayakkabı dükkanı, kurşunlandı.

İş yeri sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dükkanın pompalı tüfekle kurşunlandığını belirledi.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan pompalı tüfeğe ait saçmaların iş yerinin camına isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA