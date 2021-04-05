Adıyaman'da bir günde 77 adres karantinaya alındı
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Adıyaman'da bir günde 77 adres karantinaya alındı

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Adıyaman'da bir günde 77 adres karantinaya alındı

Adıyaman Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bir günde 77 adres karantinaya alındı.

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Adıyaman Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bir günde 77 adres karantinaya alındı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgını nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Türkiye'nin risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Adıyaman'da, 77 adres için karantina kararı verildi.

Korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 77 adreste 10 gün süreyle karantina kuralları uygulanacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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