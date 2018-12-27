Adıyaman'da Bir Gecede 5 İşyerini Soydular

Adıyaman'da, bir gecede 5 işyerini soyan hırsızlar kayıplara karıştı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece geç saatlerde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Biriketçiler sitesinde sabah işyerine gelen işyeri sahipleri dükkanlarının açıldığını ve güvenlik kameraların kırıldığını görünce durumu polise bildirdiler. Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede işyerlerinden iş aletlerinin ve demir parçalarının çalındığını tespit etti. Polis şüphelilerin yakalanması için gördü tanıklarını dinleyerek çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kaynak: DHA