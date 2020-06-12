Adıyaman'da bir garip 'tuvalet' olayı
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Adıyaman'da bir garip 'tuvalet' olayı

Adıyaman'da vakıf ile dernek arasındaki tuvalet anlaşmazlığı nedeniyle caminin tuvaleti duvar ile ortadan ikiye bulundu.

Adıyaman'da bir garip 'tuvalet' olayı
12.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:16

Adıyaman'da vakıf ile dernek arasındaki tuvalet anlaşmazlığı nedeniyle caminin tuvaleti duvar ile ortadan ikiye bulundu.

Olay, Adıyaman merkez Sıratut Camii'de gerçekleşti. Adıyaman Merkez Cami ve Kuran Kursları Yaptırma Derneği ile Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında Sıratut Camii'nin tuvaleti paylaşılamadı.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü cami ve minare, caminin müştemilatıyla ilgili restorasyon yapmak istedi. Caminin tuvaletlerinin de içinde bulunduğu alanda 2013 yılında çalışma yapmak istedi. Cami ve avlusunun bir kısmı Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, avlu ve tuvaletinde bir kısmı Adıyaman Merkez Cami ve Kuran Kursları Yaptırma Derneği'ne ait olunca tuvaletleri işletme anlaşmazlığı yaşandı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, restorasyon yapmak dernekten hak sahibi olduğu yerleri devretmesini istedi ancak dernek, tuvaletlerin kendilerine verilmesini istedi.

Bunun üzerine yaşanan anlaşmazlık çözülemeyince çare, tuvaletleri ikiye bölmekte bulundu. Vakıf ile dernek anlaşamayınca trajikomik bir olay ortaya çıktı. Dernek yetkilileri, tuvaletlerin ortasından duvar ördürerek, tuvaletleri ikiye böldü. Tuvalete gelen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, duruma mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Adıyaman Merkez Cami ve Kuran Kursları Yaptırma Derneği Başkanı Mehmet Çelik, 2004 yılından beri işlettikleri tuvaletleri ikiye böldüklerini belirterek, "Tespit yapıldı. Ön taraf derneğin, arka taraf da vakfın. Biz vakfa, arka taraf sizin, girişi yok, burayı bize makul bir kira isteyin vatandaş kira ödesin bu şekilde devam etsin. Siz duvarını çekin, ön tarafı kullanın, arka taraf sizi ilgilendirmiyor, dediler. Biz de şimdi duvar çekiyoruz. Komik bir durum ortaya çıkacak. Biz vakfa diyoruz ki siz burayı restore edeceksiniz, arka taraftaki yeri yıkıp tuvalet yapacaktınız. Yıkın, bu camiyi restore edin. Biz de burayı tuvalet olmaktan çıkartalım" dedi.

Sıratut Mahalle Muhtarı İlhan Alan, trajikomik bir olayla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Trajikomik bir olayla şuan karşı karşıyayız. Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Adıyaman Merkez Cami ve Kuran Kursları Yaptırma Derneğinin birbiriyle anlaşamamalarından dolayı gelişen bir olay. Şuanda Türkiye'de tarla bölündü, ev bölündü, arsa bölündü ama ilk defa böyle bir tuvalet bölüyoruz" diye konuştu.

(Ahmet Arslantaş/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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