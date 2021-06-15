Son dakika haberi: Bir evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Son dakika habere göre Adıyaman'da bir evin bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Adıyaman'da bir evin bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren yılanı fark eden ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yılanı yakalama tasmasıyla bir kafesin içine koydu.
İtfaiye ekipleri daha sonra yılanı doğal ortamına saldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül