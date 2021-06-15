Son dakika haberi: Bir evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Bir evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Adıyaman'da bir evin bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Adıyaman'da bir evin bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren yılanı fark eden ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yılanı yakalama tasmasıyla bir kafesin içine koydu.

İtfaiye ekipleri daha sonra yılanı doğal ortamına saldı.

Son dakika haberi: Bir evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Son dakika haberi: Bir evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Son dakika haberi: Bir evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Son dakika haberi: Bir evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Tek şehir iki farklı görüntü: Bir tarafta yılanla sohbet ettiler, diğer tarafta taşladılar
Tek şehir iki farklı görüntü: Bir tarafta yılanla sohbet ettiler, diğer tarafta taşladılar
Başkentte şiddetli yağış ve fırtına ağaçları devirdi, su baskınlarına neden oldu
Başkentte şiddetli yağış ve fırtına ağaçları devirdi, su baskınlarına neden oldu
Gözü dönen üvey oğul, annesinin kocasını 3 yerinden bıçakladı
Gözü dönen üvey oğul, annesinin kocasını 3 yerinden bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Muharrem İnce Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Kerimcan Durmaz Kıvanç Tatlıtuğ Erkan Petekkaya
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Bir evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 15:38:43. #1.13#

title