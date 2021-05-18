Adıyaman'da bir eve tabancayla ateş açıldı

ADIYAMAN'da, bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

ADIYAMAN'da, bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Olay, gece saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali S.'ye ait tek katlı eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Silah sesi duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda tabancadan çıkan kurşun evin duvarına isabet etti. Polis incelemesinin ardından şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan