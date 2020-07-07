Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı Adıyaman'da bir evde çıkan yangında iki kardeş yaralandı.

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında iki kardeş yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi'nde Mustafa Aldak'a ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yaralanan Fatma Yaren Aldak (5) ile Ahmet Aldak (2) 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA