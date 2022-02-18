Adıyaman'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Boş olduğu öğrenilen evde hasar oluştu.