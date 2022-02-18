Adıyaman'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Adıyaman'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Boş olduğu öğrenilen evde hasar oluştu.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Yangın, Güncel, Haberler

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