Adıyaman'da binlerce kişi bayram namazı için saf tuttu
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Adıyaman'da binlerce kişi bayram namazı için saf tuttu

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Haberler | Yaşam

Adıyaman'da binlerce kişi bayram namazı için saf tuttu Adıyaman'da Kurban Bayramı sabahında binlerce kişi namaz kılmak için saf tuttu.

Adıyaman'da binlerce kişi bayram namazı için saf tuttu

ADIYAMAN - Adıyaman'da Kurban Bayramı sabahında binlerce kişi namaz kılmak için saf tuttu.

Kurban Bayramı nedeniyle başta Mezarlık Cami olmak üzere tüm camiler doldu taştı. Mezarlık Camiinin iç kısmının yanı sıra bahçenin tamamı doldu. İnsan selinin yaşandığı camide kılınan bayram namazı sonrasında bayramlaşan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Pandemi dolayısıyla bir birine sarılamayan ve tokalaşamayan vatandaşlar, sosyal mesafeye uygun bir şekilde bayramlaştı. Bir biriyle bayramlaşan vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek üzere evlerinin yolunu tuttu.

Adıyaman'da binlerce kişi bayram namazı için saf tuttu
Adıyaman'da binlerce kişi bayram namazı için saf tuttu
Adıyaman'da binlerce kişi bayram namazı için saf tuttu
Adıyaman'da binlerce kişi bayram namazı için saf tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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