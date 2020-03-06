Adıyaman'da bina yangını: 2 kişi dumandan zehirlendi
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Adıyaman'da bina yangını: 2 kişi dumandan zehirlendi

Adıyaman'da 2 katlı binada çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

06.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:10
Adıyaman'da bina yangını: 2 kişi dumandan zehirlendi

'da 2 katlı binada çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi'nde yabancı uyruklu ailenin kaldığı 2 katlı bir binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ikamet sakinleri ile vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen Musullah Ali ile oğlu Mehmet Ali, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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