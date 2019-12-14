Adıyaman'da bin çocuğa mont yardımı yapıldı

14.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:28

Adıyaman İnsani Yardım Derneği tarafından bin çocuğa mont yardımında bulunuldu.

Dernek Başkanı Mahmut İzci, yaptığı açıklamada, hem Türkiye'de hem de dünyada mazlum ve mağdurlara karşı üzerilerine düşeni yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda 600'ü yetim olmak üzere bin çocuğa mont yardımında bulunduklarını aktaran İzci, katkı sağlayan Adıyamanlılar Vakfı ile Adıyamanlı bağışçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA