Adıyaman'da bin çocuğa mont yardımı yapıldı
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Adıyaman'da bin çocuğa mont yardımı yapıldı

Adıyaman İnsani Yardım Derneği tarafından bin çocuğa mont yardımında bulunuldu.

14.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:28
Adıyaman'da bin çocuğa mont yardımı yapıldı

İnsani Yardım Derneği tarafından bin çocuğa mont yardımında bulunuldu.

Dernek Başkanı Mahmut İzci, yaptığı açıklamada, hem 'de hem de dünyada mazlum ve mağdurlara karşı üzerilerine düşeni yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda 600'ü yetim olmak üzere bin çocuğa mont yardımında bulunduklarını aktaran İzci, katkı sağlayan Adıyamanlılar Vakfı ile Adıyamanlı bağışçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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