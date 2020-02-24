Adıyaman'da bin 840 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
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Adıyaman'da bin 840 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bin 840 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

24.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:24
Adıyaman'da bin 840 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bin 840 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu H.E.H'nin bandrolsüz sigarayı Şanlıurfa'dan temin ederek Adıyaman'da piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşması üzerine çalışma başlattı.

Kent girişinde durdurulan ve plakası açıklanmayan araçtaki Suriye uyruklu H.E.H, A.M, A.N. ile M.A. gözaltına alındı.

Yapılan aramada toplam bin 840 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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