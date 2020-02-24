Adıyaman'da bin 840 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
Adıyaman'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bin 840 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Adıyaman'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bin 840 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu H.E.H'nin bandrolsüz sigarayı Şanlıurfa'dan temin ederek Adıyaman'da piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşması üzerine çalışma başlattı.
Kent girişinde durdurulan ve plakası açıklanmayan araçtaki Suriye uyruklu H.E.H, A.M, A.N. ile M.A. gözaltına alındı.
Yapılan aramada toplam bin 840 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.