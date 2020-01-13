Adıyaman'da bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

13.01.2020 22:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:48

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.K, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA